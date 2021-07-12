В городе Россошь Воронежской области вновь произошла авария на канализационном коллекторе

Фото администрации Россошанского района

10 июля случился новый порыв на основном канализационном коллекторе на улице Максима Горького города Россоши. «Брешь» образовалась всего в 100 метрах от места предыдущей аварии, которая на днях оставила большую часть города без воды.

После первого ЧП пуск воды по сетям происходил поэтапно, чтобы избежать гидроудара, но в одном месте сети все-таки не выдержали.

Этот трубопровод отвечает за подачу воды в пять 5-этажных домов на улице 9 Января и один на улице Строителей, от него также запитана и центральная газовая котельная на улице Мира.

- Дабы не оставлять людей в выходные дни без холодного и горячего водоснабжения, после и так его длительного отсутствия, власти отсрочили отключение воды в этом микрорайоне до понедельника, 12 июля. Жители этих пяти домов управляющими компаниями были предупреждены о необходимости ремонтных работ на сетях и об отключении воды. Все имеющиеся свободные резервуары на котельной были также заполнены – это позволит ей работать в штатном режиме, - сообщили в администрации Россошанского района.

К счастью, на этом участке есть возможность переключить стоки на обводной трубопровод, поэтому не пришлось вновь отключать водоснабжение полностью.

Работники ООО «РКС» должны заменить аварийный участок трубопровода. Глубина его залегания - около 7 метров. Ремонт планируют завершить в ближайшее время.

Напомним, в прошлый раз без воды остались более 33 тысяч человек - делом заинтересовалась прокуратура.