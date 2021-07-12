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Происшествия12 июля 2021 17:10

В городе Россошь Воронежской области вновь произошла авария на канализационном коллекторе

Однако на этот раз без воды останутся только несколько домов
Олег ИВАНОВ
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Фото администрации Россошанского района

Фото администрации Россошанского района

10 июля случился новый порыв на основном канализационном коллекторе на улице Максима Горького города Россоши. «Брешь» образовалась всего в 100 метрах от места предыдущей аварии, которая на днях оставила большую часть города без воды.

После первого ЧП пуск воды по сетям происходил поэтапно, чтобы избежать гидроудара, но в одном месте сети все-таки не выдержали.

Этот трубопровод отвечает за подачу воды в пять 5-этажных домов на улице 9 Января и один на улице Строителей, от него также запитана и центральная газовая котельная на улице Мира.

- Дабы не оставлять людей в выходные дни без холодного и горячего водоснабжения, после и так его длительного отсутствия, власти отсрочили отключение воды в этом микрорайоне до понедельника, 12 июля. Жители этих пяти домов управляющими компаниями были предупреждены о необходимости ремонтных работ на сетях и об отключении воды. Все имеющиеся свободные резервуары на котельной были также заполнены – это позволит ей работать в штатном режиме, - сообщили в администрации Россошанского района.

К счастью, на этом участке есть возможность переключить стоки на обводной трубопровод, поэтому не пришлось вновь отключать водоснабжение полностью.

Работники ООО «РКС» должны заменить аварийный участок трубопровода. Глубина его залегания - около 7 метров. Ремонт планируют завершить в ближайшее время.

Напомним, в прошлый раз без воды остались более 33 тысяч человек - делом заинтересовалась прокуратура.