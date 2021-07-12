Облздрав ответил на угрозы воронежского бизнесмена закрыть пункты вакцинации в своих ТЦ

Фото из архива "КП".

Накануне воронежский бизнесмен и владелец нескольких торговых центров Евгений Хамин заявил, что закроет пункты вакцинации на своих объектах, если в течение трех дней региональный департамент здравоохранения не увеличит поставки препаратов от COVID-19. Из-за нехватки вакцины людям приходится стоять в длинных очередях. «Такое отношение - это неуважение ни к посетителям, ни к сотрудникам, ни к самой договоренности», - заявил бизнесмен.

Как пояснили «КП-Воронеж» в облздраве, сейчас темпы вакцинации превысили объем поставок препаратов в Воронежскую и другие области. Обеспечением вакциной занимается Минздрав.

- Производители не успевают за возросшим спросом регионов, поэтому пункты вакцинации работают не на полную нагрузку. Как следствие, у мобильных точек, где не требуется предварительная запись, выстраиваются очереди. Количество желающих привиться превышает количество доступной первой дозы вакцины. В стационарных пунктах проводится предварительная запись на иммунизацию, чтобы избежать очередей. Как только препарат поступает в медучреждение, работники поликлиник приглашают по телефону граждан, записавшихся в лист ожидания, - отметили в департаменте здравоохранения.

В выходные в область поступило 3120 доз вакцины «КовиВак». Сейчас препарат выдают со склада медицинским организациям. До конца недели в наш регион должно поступить более 40 тысяч доз «Спутника V» и более семи тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона».