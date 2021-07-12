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Происшествия12 июля 2021 14:42

Под Воронежем в пруду нашли пенсионерку с привязанными к ногам кирпичами

Силовики ищут преступников
Ярослав ИВАНОВ
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В пруду в Аннинском районе нашли тело пенсионерки. По словам местных жителей, к ногам трупа были привязаны кирпичи. Силовики ищут преступников.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» по факту обнаружения 5 июля тела 84-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, при взаимодействии с сотрудниками полиции выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление лица, причастного к данному преступлению, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.