Под Воронежем в пруду нашли пенсионерку с привязанными к ногам кирпичами

В пруду в Аннинском районе нашли тело пенсионерки. По словам местных жителей, к ногам трупа были привязаны кирпичи. Силовики ищут преступников.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» по факту обнаружения 5 июля тела 84-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, при взаимодействии с сотрудниками полиции выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление лица, причастного к данному преступлению, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.