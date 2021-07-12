В Воронеже на рабочей неделе сохранится жара до +34

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Жара за тридцать не собирается покидать Воронеж. На рабочей неделе нас ждет устойчивый зной. Ожидается до +34 градусов.

Сегодня, 12 июля, до 32 тепла, легкие облачка будут набегать на солнце, но осадков не ожидается. Кстати, максимальная температура воздуха в этот день наблюдалась в 1996 году - 37 градусов жары. А в 1968-м было в этот день максимально холодно - всего около 7 градусов.

Во вторник, 13 июля, днем до 31-го, также редкие облачка.

В среду, 14 июля, до 32 градусов жары, по-прежнему без дождей.

В четверг, 15 июля, ожидается до +34. На осадки синоптики не надеются.

В пятницу, 16 июля, до 33-х жары.

Ну а в выходные - на речку!