Жители Воронежской области смогут бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ

12 и 13 июля с 12:00 до 18:00 в Воронежской области любой желающий за 15 минут может бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ. Процедуру будут проводить в специальных мобильных пунктах. Вы увидите белые автомобили-лаборатории с широкой красной лентой на бортах. Машины будут ездить по региону в рамках всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021».

Также у специалистов можно получить ответы на вопросы, связанные с профилактикой заболевания.

12 июля узнать свой ВИЧ-статус можно будет в Лисках на улице Привокзальная, д.16 (привокзальная площадь). В также в Острогожске на бульваре Крамского, д. 4 рядом с историко-художественным музеем им. И.Н. Крамского.

13 июля тестирование будет проводиться в Воронеже по адресу пл. Ленина, д. 5а на площадке рядом с Воронежской областной Думой.

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» стартовала 1 июня в Санкт-Петербурге и завершится 1 ноября в Хабаровске. Команда специалистов проедет по большим и малым городам в 50 регионах страны.