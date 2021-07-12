На закрытии сезона Воронежский драмтеатр показал шоу, в котором главную роль сыграли софиты

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский драмтеатр закрыл 234-й сезон. На финальном представлении труппа устроила капустник «Королевы не прощаются!». Алевтина Чернявская, Екатерина Марсальская, Ирина Сорокина, Дина Мищенко, Екатерина Суязова и Игорь Болдышев в легкой и ироничной форме с песнями и танцами под Little Big рассказали о спектаклях, которые сходят со сцены, и намекнули о грядущей премьере – труппа активно репетирует «Короля Лира».

В конце вечера на сцену вышел худрук театра Владимир Петров.

- Сезон был трудным: коронавирус, локдаун, болезни актеров, проценты по заполнению зала… Но нам удалось выстоять и даже выпустить пять премьер («Бумажный солдатик», «С училища», «Счастливый номер», «Пьеса без названия» и «Серафима», - ред.), хотя по плану было четыре, - отметил Владимир Сергеевич. – А теперь нас ждет не менее напряженный отдых! Театр ожидает ремонт. Мы собираемся отциклевать полы в зрительном зале, бельэтаже и первом ярусе, для этого придется закрыть все осветительные приборы от пыли. Поэтому давайте попрощаемся с ними достойно.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В финале зрителям показали необыкновенное по красоте свето-музыкальное шоу, в котором главную роль сыграли театральные софиты.

Итог: несмотря на пандемию, прошедший сезон в Кольцовском был насыщенным и успешным. Кроме выпуска пяти премьер труппа съездила на гастроли в Тулу, участвовала в нескольких фествалях, в том числе в Платоновфесте, провела «Ночь в театре», отметила юбилеи Тамары Семеновой и Надежды Леоновой, Вячеслава Бухтоярова и Сергея Карпова, открыла памятную доску Валерию Потанину и выставку «Театр и время», поздравила с премией «Браво!» Егора Козаченко и Дамира Миркамилова.