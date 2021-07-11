В Воронежской области мужчина утонул в пруду

Пруд Новый в поселке Панино Фото: предоставлено СУ СКР по Воронежской области

8 июля из пруда Новый в поселке Панино Воронежской области спасатели достали тело 32-летнего местного жителя. Вероятно, он просто не рассчитал свои силы и утонул. Следователи уже начали проверку.

- Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело погибшего направлено на СМЭ для установления точной причины смерти, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

В тот же день 16-летний подросток погиб в озере Круглое неподалеку от села Новоподклетное Рамонского района. Друзья пытались его вытащить, однако не смогли это сделать самостоятельно...