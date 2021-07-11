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Происшествия11 июля 2021 14:34

Девушка из Воронежа перевела мошенникам около 400 тысяч рублей

Они убедили ее, что перевод будет сделан на некие «безопасные счета»
Олег ИВАНОВ
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Введенная в заблуждение девушка перевела средства на указанные ей реквизиты. Это была ошибка

Введенная в заблуждение девушка перевела средства на указанные ей реквизиты. Это была ошибка

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

21-летняя жительница Воронежа увидела на экране своего телефона высветившийся номер столичного региона и ответила на звонок. Ей звонила некая женщина, которая представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что к банковскому счету девушки кто-то пытается получить несанкционированный доступ.

Чтобы остановить мошенников «сотрудница» предложила молодой жительнице Воронежа перевести все имеющиеся сбережения на некий «безопасные счета». Якобы банковские переводы позволят установить преступников.

Введенная в заблуждение девушка перевела средства на указанные ей реквизиты. После этого связь с настоящей мошенницей прервалась. Ущерб составил около 400 тысяч рублей. девушка обратилась в полицию.