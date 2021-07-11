В ДТП в Воронежской области пострадали трое детей

Место аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

10 июля примерно в 18:00 в Острогожском районе столкнулись два автомобиля «Лада Калина» и Toyota Voxy.

Место аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

41-летний водитель отечественной легковушки на 5 км автомобильной дороги «Воронеж-Луганск-Давыдовка» не обратил внимание на временные дорожные знаки и выехал на полосу встречного движения. Так и произошло столкновение с Toyota Voxy, за рулем которой была 21-летняя местная жительница.

- В результате ДТП пассажиры автомобиля «Лада Калина» - 31-летняя женщина, 11-летняя и 6-летняя девочки, а также 3-летний мальчик с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.