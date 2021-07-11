Новый антирекорд: в Воронежской области к 11 июля коронавирус обнаружили еще у 430 человек

COVID-19 продолжает набирать темп в Воронежской области. 11 июля в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу сообщили о 430 новых случаях заражения за последние сутки. Столь большого количества заболеваний за день в нашей области еще не было. Общее же число человек, столкнувшихся с подтвержденным диагнозом, достигло 94 672.

Стало больше и выздоровевших - 89 527. За день медикам удалось выписать 349 пациентов.

Однако и количество умерших не стоит на месте. К сожалению, не удалось спасти еще 10 жителей Воронежской области. Общее же количество людей, не справившихся с коронавирусом в нашем регионе, достигло 4 010.

Ранее эксперт предсказала пик третьей волны коронавируса в Воронежской области.