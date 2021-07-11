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Общество11 июля 2021 10:36

Метеорологи предупреждают об аномальной жаре в Воронежской области

В регионе продолжаются рейды по профилактике нарушений особого противопожарного режима
Олег ИВАНОВ
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За вечер пятницы и субботу было составлено около 10 протоколов об административных правонарушениях

За вечер пятницы и субботу было составлено около 10 протоколов об административных правонарушениях

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Из-за аномальной жары в Воронежской области объявлено штормовое предупреждение: как сообщили в местном гидрометцентре, 11 июля неблагоприятная погода будет держаться примерно с 15:00 до 18:00. Максимальная температура воздуха будет достигать 35-36 градусов.

В то же время в регионе продолжаются рейды по профилактике нарушений особого противопожарного режима с применением беспилотной авиации, совместно с администрацией районов, сотрудниками полиции и Росгвардии.

- За вечер пятницы и субботу было составлено около 10 протоколов об административных правонарушениях. Сегодня работа продолжается, - отметили в ГУ МЧС по Воронежской области.