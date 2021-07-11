Метеорологи предупреждают об аномальной жаре в Воронежской области

За вечер пятницы и субботу было составлено около 10 протоколов об административных правонарушениях Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Из-за аномальной жары в Воронежской области объявлено штормовое предупреждение: как сообщили в местном гидрометцентре, 11 июля неблагоприятная погода будет держаться примерно с 15:00 до 18:00. Максимальная температура воздуха будет достигать 35-36 градусов.

В то же время в регионе продолжаются рейды по профилактике нарушений особого противопожарного режима с применением беспилотной авиации, совместно с администрацией районов, сотрудниками полиции и Росгвардии.

- За вечер пятницы и субботу было составлено около 10 протоколов об административных правонарушениях. Сегодня работа продолжается, - отметили в ГУ МЧС по Воронежской области.