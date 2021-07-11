В первом матче сезона воронежский «Факел» упустил победу в перестрелке с «Балтикой»

Матч получился зрелищным Фото: с сайта ФК "Факел"

10 июля в первом туре первенства ФНЛ сезона 2021-2022 годов воронежский «Факел» принимал калининградскую «Балтику». На Центральный стадион профсоюзов поддержать команды пришло 4513 зрителей. Матч получился ярким и закончился со счетом 3:3. Хотя исход обиден как для игроков, так и для болельщиков воронежской команды.

Казалось, что «Факел» уверенно контролировал игру: благодаря дублю Акбашева команда ушла на перерыв с перевесом в два мяча. Но даже ответный гол на 59 минуте, не расстроил футболистов нашего клуба, уже на 61 минуте Максимов пробил в касание и восстановил комфортное преимущество.

Однако гости вначале сократили преимущество до минимума, а затем на 89 минуте заработали пенальти и реализовали его.

- На мой взгляд первый тайм был очень конструктивный. Владели полным преимуществом. Во втором тайме игра получилась на встречных курсах. Мы создали достаточно моментов, чтобы забить еще четвертый-пятый гол. Но допустили ошибки у наших ворот, которые привели к голам, в тот момент, когда игра давалась, - прокомментировал матч главный тренер «Факела» Олег Василенко.