Воронежская полиция заинтересовалась видео с выбросившим женщину из фуры водителем

Скриншот видео

В соцсетях очевидцы выложили видео инцидента, который произошел в Семилуках на остановке «Вышка» в пятницу, 9 июля. Горожане засняли, как из остановившейся на дороге фуры со стороны пассажирского сидения вываливается женщина. Сначала она какое-то время просто лежит. Затем водитель выпрыгивает из машины, хватает тело и оттаскивает его в кусты на противоположную сторону, на обочину.

Потом, как комментируют очевидцы, водитель сел обратно в машину и поехал. Полиция начала проверку по опубликованному видео.