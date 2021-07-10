В Воронеже полицейские поймали двух наркодилеров с синтетикой

Фото из архива КП

Воронежские полицейские получили оперативную информацию о том, что 28-летняя местная жительница и ее 40-летний знакомый сбывают синтетику. При проверке в Железнодорожном районе у них было обнаружено и изъято 28 свертков с наркотиками.

Запрещенные препараты предназначались для сбыта через тайники в Воронеже. Экспертиза показала, что изъятое вещество – мефедрон массой 50 грамм.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».