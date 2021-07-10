В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» в сторону юга образовалась 6-километровая пробка

В субботу, 10 июля, днем в Воронежской области на участке трассы М-4 «Дон» в сторону Ростова-на-Дону образовалась крупная пробка. Об этом сообщили автомобилисты.

Затор начинается в Кашинском районе после села Рогачевка. Вереница из еле движущихся машин растянулась почти на 6 км. Судя по сервису «Яндекс. Пробки», скорость здесь не превышает 1 км/ч.

Причиной неудобств послужили увеличившийся поток машин в южном направлении и ремонтные работы на дорогах. Водителям советуют заранее искать пути объезда.