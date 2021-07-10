Пожар на заводе лакокрасочных изделий в Воронежской области потушили

Фото ГУ МЧС по Воронежской области

Горящий завод ABC Farben в Ольховатском районе спасателям удалось отстоять у огня. Мощнейший пожар потушили три часа. Спасатели объявили ликвидацию в 12:59. Сгорела площадь 600 кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону 10 июля.

Напомним, пожар произошел в одном из складов лакокрасочной продукции на улице Ломоносова в поселке Бугаевка. Вызов о ЧП поступил в 09:48. Была опасность, что огонь перекинется на соседние постройки, но этого не случилось.

Через два часа огонь удалось локализовать. На месте работали 78 пожарных и 17 единиц техники. Причина пожара выясняется. По информации МЧС, пострадавших удалось избежать.