В воронежском райцентре устранили аварию, оставившую без воды 33 тысячи человек

Фото: администрация Россошанского района

В Россоши Воронежской области сегодня ночью, 10 июля завершили работы на главном канализационном коллекторе. 8 июля там случилась крупная коммунальная авария. Возле дома №114 по ул. Максима Горького прорвало трубу, в образовавшуюся полость обвалился грунт и перекрыл проток, из-за чего появилась вероятность выхода на поверхность стоков на канализационной насосной станции (КНС).

Из-за этого большую часть райцентра пришлось отключить от водоснабжения. В городе не работали все детские сады, кроме двух – №8 и №64. К оставшимся без воды домам подвозили питьевую и техническую воду. Россошанская межрайонная прокуратура начала проверку, по данным надзорного ведомства, водоснабжения лишились 323 многоквартирных дома, 19 соцобъектов и две больницы.

После завершения работ главный водозабор Россоши был запущен в 00:42 10 июля.