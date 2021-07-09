Воронежский диагностический центр отметил 30-летие

Фото: предоставлено Домом журналистов.

9 июля в Доме журналистов состоялась встреча, посвященная 30-летию Воронежского областного диагностического центра. Он входит в 10 крупнейших медучреждений России, который собрал у себя высокотехнологичное оборудование.

- Если говорить о том, кто наши пациенты, то по статистике 62% составляют те, кому нужна бесплатная медицинская помощь: больные, направленные из районных поликлиник города и области по полису ОМС, 12% пациенты на добровольном медицинском страховании и 26% платные услуги, - рассказала главврач диагностического центра Елена Образцова.

Учреждение проводит консультации по 46 специальностям, осуществляет все виды инструментальной и лабораторной диагностики. В диагностическом центре проводят вакцинацию от коронавируса, делают ПЦР-тесты на Covid-19 и компьютерную томографию.

- Наш центр осуществляет контроль над поликлиниками Воронежской области, оказание амбулаторной помощи и, конечно, улучшение учреждений, - добавила заместитель главного врача по организации амбулаторно-поликлинической помощи Ольга Черных.

Ежегодно диагностический центр проводит более двух миллионов исследований и около двух с половиной миллионов консультаций.