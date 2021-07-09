В Воронеже поливочные машины охлаждают асфальт и … воздух

Фото Алисы Ермаковой

В жару на улицы Воронежа выезжают необычные поливочные машины. Струи воды у них направлены не вниз, а практически вертикально. За счет этого достигается особенный эффект аэрации - охлаждения и асфальта, и воздуха.

- При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Регулярный полив в жаркие дни существенно снижает ее уровень. Аэрация подразумевает не только стандартный полив дорожного полотна, но и увлажнение воздуха, - рассказали в управе Ленинского района.

Улицы района в круглосуточном режиме освежают пять комбинированных машин. На тротуарах – два малогабаритных «Чистика». Расход воды в сутки составляет порядка 200 тысяч литров.

Напомним, что в последние несколько лет, по инициативе руководства управы Ленинского района оптимизирован технологический процесс заправки водой комбинированных дорожных машин, осуществляющих полив улично-дорожной сети Воронежа. Для этих целей Комбинат благоустройства Ленинского района приобрел две многофункциональные установки с силовым агрегатом для забора воды из Воронежского водохранилища.