В выходные в Воронеже будет жарко и сухо

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В ближайшие дни в Воронеже и области ожидается жаркая и сухаяпогода. В предстоящие выходные дневная температура составит 30-32 градуса с плюсом, ночью ожидается 19-20 тепла. Существенных осадков синоптики не обещают. Небольшой грозовой дождь может пройти в воскресенье, 11 июля.

На следующей неделе небольшое облегчение вероятно лишь в понедельник-вторник, когда ожидается до 30 выше нуля. В последующие дни столбик термометра будет стремиться вверх, пока не достигнет показателей 33-34!

Когда жара отступит, прогнозы пока не сообщают.