В Воронеже все мосты парализовали пробки

Вечером 9 июля воронежцы, живущие на левом берегу Воронежа, были вынуждены стоять в километровых пробках на всех трех мостах через водохранилище. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», на Чернавском и Вогрэссовском мостах на выезде в сторону левого берега возникли аварии. На Северном аварий нет, но и там движение сильно затруднено.

Заторы совпали со временем, когда горожане возвращались домой с работы или спешили за город на предстоящие выходные. Кроме того, переправы стали уже на полосу из-за введения в эксплуатацию "выделенки" для автобусов.

Напомним, что днем в пятницу воронежцы жаловались на пробку на улице Пешестрелецкой. Там затор вызвали дорожные работы.