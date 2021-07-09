Воронежский медбрат стал победителем Всероссийского профессионального конкурса

Фото с сайта департамента здравоохранения

Медицинский брат отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных №3 БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1» Сергей Вербицкий стал обладателем третьего места в номинации «Лучшая медицинская сестра» на Всероссийском конкурсе Минздрава России.

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области, в профессиональном мастерстве соревновались представители из 68 субъектов России. Они представили на конкурс 349 работ по восьми номинациям.