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Общество9 июля 2021 18:22

Воронежскому водителю грозит два года тюрьмы за повторную пьяную езду

Мужчину уже лишали прав, но он снова сел за руль нетрезвым
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Виктора Левшакова

Фото Виктора Левшакова

Фото: из архива «КП»

В июне в Воронеже на улице Димитрова сотрудники полиции остановили автомобиль "Дэу Нексия", за рулем которого находился 34-летний житель города Борисоглебска. Внешний вид и поведение водителя вызвали у правоохранителей подозрение, что мужчина нетрезв. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.

В ходе проверки выяснилось, что в декабре 2017 года Борисоглебский райсуд лишал этого водителя прав по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

- В отделе полиции мужчина признал свою вину, сообщив, что накануне поездки действительно употреблял алкогольные напитки, а сесть за руль его вынудили неотложные дела, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сейчас в отношении подозреваемого возбудили новое дело по той же статье. На этот раз мужчине грозит уже лишение свободы на два года. С фигуранта взяли обязательство о явке.