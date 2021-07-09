Врезавшегося в столб на электросамокате воронежца госпитализировали

Врачи оценивают состояние мужчины как средней степени тяжести Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В центре Воронежа, на проспекте Революции, 8 июля примерно в час ночи молодой человек на электросамокате врезался в столб. Парень , по сообщениям очевидцев в социальных сетях, разбил висок и потерял сознание.

Оказавшиеся поблизости прохожие стали оказывать молодому человеку первую медпомощь. Они же заметили, как мимо проезжает машина скорой помощи, выбежали на дорогу и подали знак медика остановиться.

В пресс-службе регионально департамента здравоохранения подтвердили «КП-Воронеж», что бригада остановилась и помогла мужчине.

- Его госпитализировали в больницу. Сейчас он проходит лечение в одном из профильных отделений больницы. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, - отмечают в облздраве.

Ранее мы рассказывали, как авария с участием электросамоката произошла в Воронеже на Московском проспекте 6 июля. Daewoo Nexia сбила мужчину, который ехал на двухколесном транспортном средстве.