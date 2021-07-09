В фотоловушку Воронежского заповедника попал танец серых журавлей

Кадр из видео с сайта Воронежского заповедника

Фотоловушка поймала пару серых журавлей в пойменном ольшанике на территории Воронежского заповедника. Эти птицы уже попадали на запись, но в этот раз кроме кормления пары птиц специалисты увидели фрагмент одного из наиболее интересных явлений из жизни всех видов журавлей – их танцы.

-Танцы журавлей – это набор последовательных движений и поз, чаще всего исполняемых потенциальными или состоявшимися брачными партнерами, - рассказал главный научный сотрудник заповедника орнитолог Петр Венгеров. - Чаще журавли танцуют весной в период размножения, но могут это делать во все сезоны года. Подобным образом они устанавливают и затем поддерживают социальную связь, как между брачными партнерами, так и в стае птиц.

При этом ученый признается, что это явление еще недостаточно изучено и таит в себе много загадок.