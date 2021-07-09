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Общество9 июля 2021 15:23

В воронежском дворе из люка забил фонтан воды

Авария произошла из-за гидравлических испытаний коммунальщиков
Ярослав ИВАНОВ
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стоп-кадр видео в паблике Мой и твой Воронеж

стоп-кадр видео в паблике Мой и твой Воронеж

Коммунальная авария произошла днем 9 июля на Московском проспекте, 82. Из люка возле дома забил огромный фонтан воды под давлением. Видео появились в городских пабликах. Один из очевидцев сообщил, что буквально за полчаса до выброса воды на этом месте стояла его машина.

- На данный момент в городе проходят гидравлические испытания, цель которых проверить на прочность изношенные теплосети. К сожалению, участок на Московском проспекте, 82 не выдержал проверки повышенным давлением. Специалисты уже вывели изношенный участок в ремонт и в ближайшее время устранят повреждение, ставшее причиной случившегося, - сообщили в пресс-службе ПАО «Квадра». - Перед каждыми гидравлическими испытаниями мы напоминаем жителям города о технике безопасности. Пожалуйста, не подходите к разрытиям и траншеям, открытым тепловым камерам и местам выброса воды, не оставляйте автотранспорт вблизи люков тепловых камер.