Воронежцев зовут пострелять из арбалета и поработать каменными орудиями труда

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

10 июля воронежцев приглашают в Костенки на праздничную программу «Мамонт, папонт, я - дружная семья», посвященную Дню семьи, любви и верности. Музей-заповедник подготовил множество интересных мероприятий.

В 10.30 Ирина Котлярова проведет экскурсию «Костенки без палеолита» по главным достопримечательностям Костенок – участник увидят здание сохранившейся земской школы, волостную избу, памятнику погибшим костенковцам в годы Великой Отечественной войны, побывают на предполагаемом месте средневековой крепости Костенск, которая была основана в 1642 году на одном из крутых холмов. Также смогут посетить восстанавливающийся домовый храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Общая протяженность маршрута составляет 3,5 км, время его прохождения – около 2-2,5 часов. Для его прохождения необходимо иметь удобную обувь, головные уборы, а также питьевую воду.

В 10.30 и 13.30 пройдет мастер-класс «Древние пейзажи Костенок». Анна Аксенова научит монохромной живописи с элементами линогравюры. Участники нарисуют одну из двух эпох: 20-22 тысяч лет назад (эпоха мамонтов) или 35 тысяч лет назад (эпоха лошадей).

В 11.00 стартует квест «По следам древних охотников». Участники будут искать важный предмет, который исчез ночью из музея. Для этого им предстоит узнать о том, какой климат был в Воронежской области 20 000 лет назад, какие животные проживали, как на них охотился древний человек, познакомиться с древним жилищем и каменными орудиями труда. Чтобы найти пропажу, необходимо хорошо узнать каменный век, а также проявить смекалку, отвечая на вопросы и расшифровывая древние карты.

В 11.00 и 14.00 начнется экскурсия-эксперимент по выставке» «Когда камень был железом». Это проект музея-заповедника «Дивногорье». Здесь можно поработать древними орудиями, как наши предки много лет назад. Посетители смогут пострелять из арбалета, взять в руки реплики древних орудий труда и на собственном опыте убедиться в эффективности различных каменных приспособлений, а также сфотографироваться с понравившимися предметами!

В 12.00 и 15.00 запланирован мастер-класс «Живопись каменного века». Участники узнают, как были открыты древнейшие произведения искусства, познакомятся с технологиями создания древних шедевров и сами попробуют себя в роли первобытных художников.