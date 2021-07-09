Воронежец заплатил липовому попутчику 10 тыс рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцы часто пользуются сервисами по поиску попутчиков в надежде сэкономить, разделив затраты на топливо. Но в последнее время их оккупировали мошенники. На уловки таких двойников попался 21-летний житель Коминтерновского района. Парень искал попутчиков в Саратовскую область. Он нашел в интернете подходящее объявление, созвонился и «попутчик» прислал ему в мессенджер ссылку для регистрации. Воронежец перешел по ней, в качестве оплаты перевел 10 000 рублей через мобильное приложение. Но водитель больше на связь не вышел.

Всего за 8 июля жертвами дистанционных аферистов стали 10 жителей Воронежской области. В общей сложности потерпевшие лишились более миллиона рублей.