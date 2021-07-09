Воронежцы отпустили в небо воздушные "сердца"

Участники акции с помощью шариков признались в любви к своему району Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В пятницу, 9 июля, воронежцы отметили день рождения Ленинского района. В этом году ему исполнилось 89 лет. По случаю праздника на улице Кольцовской собрались представители управы района во главе с руководителем Сергеем Ситниковым, а также ребята из школы №13.

В связи с противоэпидемическими ограничениями организаторы не стали проводить массового мероприятия, а ограничились символическим запуском в небо воздушных шариков в виде красных сердцец. Не случайно выбрали и место для флешмоба - у зеленого "сердца", выстреженного из куста кизильника на улице Кольцовской у дома №76. Этот арт-объект появился в городе несколько лет назад.