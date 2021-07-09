В Воронежской области за месяц развернули около 2000 ковидных коек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже и области за последний месяц из-за стремительного прироста заболевших коронавирусом (только за минувшие сутки диагноз COVID-19 поставили 414 пациентам) дополнительно развернули 1983 койки в ковидных стационарах. В ближайшее время откроют еще 175, сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин. На сегодняшний момент всего развернуты 3553 ковидные койки в 32 медицинских организациях, 2146 коек имеют кислородную подводку.

Сейчас на стационарном лечении находится 2943 пациента, амбулаторно под наблюдением медиков - 8183 человека.

Напомним, за последние пять недель количество выявленных пневмоний увеличилось в 2,5 раза, тяжелых форм - в 2,7.

В регионе снова временно приостановили плановый прием у врачей.