Воронежцев будут информировать о месте и времени прививки от ковида по СМС

Воронежцам будут приходить SMS о дате, времени и месте вакцинации от коронавируса. Это сделано для того, чтобы сократить количество избыточных контактов в период пандемии. В частности, чтобы не создавать давки, подобные той, что случилась на днях в поликлинике №7 на Маршака. Когда люди пришли на прививку не к конкретному времени, а к началу рабочего дня.

Сообщения будут приходить только тем, кто уже записался на вакцинацию или прошел ПЦР-исследование.

- Это позволит снять часть нагрузки с медперсонала, чтобы не звонить лично каждому пациенту по телефону. Это время пойдет на решение медицинских задач. В случае с записью это, удобно, так как текстовое сообщение хранится в телефоне и станет и можно в любой момент посмотреть, чтобы не пропустить, - сообщили в пресс-центре правительства.

Напомним, осенью 2020 года в регионе сделали SMS-информирование жителей о результатах сданного ПЦР-теста.