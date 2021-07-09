В Воронеже мопед врезался в две легковушки

За 8 июля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 125 ДТП, в них семь человек получили травмы и двое погибли.

Около 22.20 на ул. Холмистой в Воронеже мопед столкнулся с двумя автомобилями. По предварительным данным полиции, 44-летний водитель мопеда «Хорс Моторс», следовавший по Героев Сибиряков со стороны ул. 9 Января в направлении Дорожной, выехал на встречную полосу, где врезался в «Шкоду Октавия», которой под управляла 35-летняя женщина, и «Ладу Приору» под управлением 19-летнего водителя.

Транспортные средства получили механические повреждения, а водитель мопеда попал в больницу с травмами.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.