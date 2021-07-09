На окружной в Воронеже снесут два десятка остановок

На улице Антонова-Овсеенко снесут два десятка автобусных остановок. Их заменят на новые павильоны, сообщили в пресс-службе мэрии. Сейчас на окружной обновляют дорожное покрытие.

- После выравнивающего слоя из асфальтобетона сверху уложат слой покрытия из современного дорожного материала – щебеночно-мастичного асфальтобетона. В рамках ремонта на Антонова-Овсеенко установят новые остановочные павильоны, на отдельных участках заменят старое барьерное ограждение и бортовой камень, на путепроводе над Московским проспектом отремонтируют деформационные швы, нанесут горизонтальную дорожную разметку, - сообщили в мэрии Воронежа.

Работы по полному обновлению улицы и установке павильонов планируют завершить до конца лета.