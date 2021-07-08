На Воронежский марафон хотят допустить только переболевших коронавирусом или вакцинировавшихся спортсменов

28 и 29 августа должен состояться легкоатлетический забег «Воронежский марафон». По предварительной оценке, в нем планируют принять участие порядка 2 тысяч человек.

Изначально допускать к соревнованиям хотели спортсменов с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее, чем за 72 часа до мероприятия. Однако 8 июля губернатор Александр Гусев хотя и одобрил начало подготовки к проведению мероприятия, но поручил допустить к участию в марафоне лишь тех, кто переболел коронавирусом, либо сделал прививку. Окончательное решение о проведении будет принято согласно эпидобстановке в регионе.

Например, в июле в Воронежской области отменили все массовые мероприятия. А пик третьей волны коронавируса в текущем месяце мы, по заверениям экспертов, точно не пройдем.