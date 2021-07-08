В Воронежской области в запасе осталось около 40 тысяч доз вакцины от COVID-19

В Воронежской области продолжают прививать от COVID-19 около 10 тысяч человек ежедневно. Об этом 8 июля сообщил губернатор Александр Гусев. При этом в регионе сейчас невысокая обеспеченность вакцинами. Однако, по словам главы региона, в запасе около 40 тысяч доз.

По последним данным, в регионе от коронавируса вакцинировано уже 36,7% взрослого населения.

За прошедшие сутки 22 жителя Воронежской области не справились с последствиями COVID-19. Общее же количество умерших от нового вируса достигло 3 959. При этом за последние пять недель количество выявленных пневмоний увеличилось в 2,5 раза, а тяжелых форм — в 2,7.

Ранее главный пульмонолог Воронежской области объяснила повысившуюся смертность от коронавируса в регионе.