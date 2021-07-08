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Общество8 июля 2021 19:19

Прокуратура проверит законность вырубки деревьев в воронежском парке «Орленок»

Ранее в пресс-службе мэрии пояснили, что работы ведутся по порубочному билету
Олег ИВАНОВ
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С благоустройством территории эта вырубка никак не связана

С благоустройством территории эта вырубка никак не связана

Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура отреагировала на сообщения о возможной незаконной вырубке деревьев в парке «Орленок». 8 июля представитель прокуратуры выехал в парк, где совместно с заместителем руководителя управления экологии администрации города осмотрел место вырубки.

- По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - отмечают в ведомстве.

Хотя ранее в пресс-службе мэрии пояснили, что работы ведутся по порубочному билету, выданному управлением экологии в феврале 2021 года. С благоустройством территории они никак не связаны. И это не последняя рубка деревьев - парк ждет еще одно «зачистка».