Прокуратура проверит законность вырубки деревьев в воронежском парке «Орленок»

С благоустройством территории эта вырубка никак не связана Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура отреагировала на сообщения о возможной незаконной вырубке деревьев в парке «Орленок». 8 июля представитель прокуратуры выехал в парк, где совместно с заместителем руководителя управления экологии администрации города осмотрел место вырубки.

- По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - отмечают в ведомстве.

Хотя ранее в пресс-службе мэрии пояснили, что работы ведутся по порубочному билету, выданному управлением экологии в феврале 2021 года. С благоустройством территории они никак не связаны. И это не последняя рубка деревьев - парк ждет еще одно «зачистка».