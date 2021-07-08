В Воронеже в онкодиспансере появился КТ-сканер, способный увидеть патологию на этапе зарождения

Новый аппарат помогает обнаружить патологию от 1 мм в диаметре, то есть то, что разглядеть на классическом КТ невозможно Фото: Предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области

В Воронеже в корпусе онкодиспансера ( ул. Каляева, д. 19) открылось отделение радионуклидной диагностики. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Ремонт здания прошел с соблюдением мер радиационной безопасности.

В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в отделении появился аппарат нового поколения - ОФЭКТ/КТ сканер. Он предоставляет возможность увидеть патологию на этапе зарождении: от 1 мм в диаметре, то есть то, что разглядеть на классическом КТ невозможно.

Новое оборудование позволяет обнаружить поражение скелета, очаговые образования в печени и поджелудочной железе, в области почек, дифференцировать узловые образования щитовидной железы. Еще одна возможность – отследить эффективность лечения, динамику воздействия индивидуально назначенного препарата на опухоль. Все это позволяет сделать наиболее тонкой, точной и эффективной саму терапию.

- Сегодня борьба с новообразованиями исходит из методов современной хирургии. Новое оборудование позволяет сделать огромный рывок. Будущее онкологии – за химиотерапией, за таргентной точечной терапией, за иммунотерапией и за различными методами лучевой терапии. Необходимо понимать чувствительность раковой клетки к препарату у конкретного пациента, оценивать динамику медикаментозного на нее воздействия. Новый аппарат ОФЭКТ/КТ с этим справляется предельно точно. Консилиум врачей в составе хирурга-онколога, химиотерапевта и лучевого терапевта может вовремя и предельно точно зафиксировать эффект от назначенного лечения благодаря исследованиям, проводимым на этом аппарате, – отметил главный врач ВОКОД Иван Мошуров.

В отделение уже поступают пациенты не только по направлению из поликлиник с подозрением на развитие раковой опухоли, но и для точного диагностирования и лечения других заболеваний.

На новом оборудовании планируют проводить до 3000 исследований в год. Наиболее сложные случаи будут отправлять в Московский научный исследовательский онкологический институт им П.А. Герцена.