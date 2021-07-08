Пожилой воронежец за несколько дней перевел мошенникам 8 миллионов рублей

Воронежец только через несколько дней понял, что общался с мошенниками Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

60-летний воронежец потерял более 8 миллионов рублей за несколько дней. Началось все со звонка «сотрудника банка» - на самом деле обычного мошенника. Незнакомец сообщил мужчине, что кто-то переводит с его банковских счетов деньги. Он тут же предложил испугавшемуся горожанину снять средства со всех имеющихся банковских счетов и перевести их на безопасные счета через терминалы.

Мужчина беспрекословно отправился в отделение банка, там не стал ни с кем общаться из реальных сотрудников и просто перевел сбережения на указанные ему расчетные счета. Но и на следующий день воронежцу позвонили. На этот раз «банкир» предложил мужчине перевести остатки сбережений на безопасную банковскую ячейку, пообещав, что средства вернутся после блокировки всех сомнительных операций мошенников. Воронежец вновь послушно все сделал.

Но злоключения мужчины не прекратились: мошенники, видимо, решили идти до самого конца. Они третий раз позвонили и сообщили, что некто теперь пытается оформить потребительский кредит на его имя. Пришлось воронежцу оперативно оформить кредит самому, хотя логически это решение трудно объяснить.

Поступившие кредитные средства он опять же перевел на «безопасные» расчетные счета. Введенный в заблуждение мужчина оформил в итоге несколько займов в различных финансовых организациях. Когда воронежец наконец-то понял, что общается исключительно с мошенниками, ущерб, причиненный ему, составил более 8 миллионов рублей.