В Воронежской области пес Оскар выследил напавшего на пенсионеров рецидивиста

Кинолог, прапорщик полиции Сергей Чупов и его собака Оскар Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

7 июля в селе Борщевские Пески Эртильского района задержали вооруженного грабителя, напавшего на семью пенсионеров. Налетчиком оказался ранее судимый за аналогичные преступления 60-летний местный житель. В апреле текущего года он только освободился из мест лишения свободы. Раскрыть преступление помог служебный пес по кличке Оскар.

Грабитель увидел незапертую дверь и зашел в дом, в котором живут 83-летний пенсионер со своей 81-летней супругой. Вооружившись найденной в доме старинной кованой сечкой – небольшим топориком, предназначенным для шинковки капусты и овощей, он стал требовать от пенсионеров денег. Чтобы запугать семью, он ударил сечкой в стену, а после этого избил стариков. Так ему удалось забрать 3 тысячи рублей.

Как только пенсионеры позвонили в дежурную часть, на место преступления выехала следственно-оперативная группа вместе с кинологом, прапорщиком полиции Сергеем Чуповым. Собака, немецкая овчарка, прошла около километра по следу грабителя и вывела оперативников к лесу на границе с Панинским районом. Вскоре преступника задержали. Похищенные деньги изъяли. Также Оскар вывел полицейских к орудию преступления, которое тот выбросил в лесополосе.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой». Преступник сейчас находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.