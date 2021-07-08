В Воронеже из-за грубых нарушений могут закрыть дом престарелых и приют для бездомных

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ

Прокуратурой Коминтерновского района проверила, как соблюдаются требования пожарной безопасности в пансионате для инвалидов и престарелых «Долгожитель» и в приюте для бездомных «Луч». Об этом сообщили в надзорном ведомстве 8 июля.

По итогам прокуроры выявили ряд нарушений. Было установлено, что помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре. А также отсутствуют вторые эвакуационные выходы.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с иском о запрете эксплуатации вышеуказанных объектов.