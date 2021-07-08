Воронежские ученые разработали водонабухающую резину

Фото: предоставлено пресс-службой ВГУИТ.

Сотрудники воронежского университета инженерных технологий занялись разработкой водонабухающей резины. Материала востребован в строительной сфере. Как рассказали в пресс-службе вуза, ученые уже создали резиновый уплотнитель на основе местного сырья - бентонита Журавского месторождения Воронежской области. Он набухает до 200 %.

Такой материал препятствует попаданию климатической или конденсационной влаги в места углублений и стыков швов бетонной конструкции. Что, в свою очередь, улучшает процесс застывания бетона. Резиновый уплотнитель размещается в этих местах, поглощает влагу, набухает и, соответственно, не дает ей проникнуть дальше. Также материал используют при укладке метро и при добыче нефти. Промышленный выпуск резинового уплотнителя позволит сократить дефицит на рынке и заменить иностранные аналоги.

- При создании такого материала было важно сделать резину и каучук водопроницаемыми. Этого удалось достигнуть с помощью введения гидрофильных функциональных добавок. Задача оказалась сложной, так как трудно закрепить и удержать материал в полимерной матрице. Но мы справились, что позволило резине набухать до 500%, - пояснила заведующая кафедрой Технологии органических соединений, переработки полимеров и техносферной безопасности Ольга Карманова.

Ученые уже составили заявку на патент.