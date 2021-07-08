В Воронеже объявили об открытии прямых перелетов в турецкую Анталью

Вылеты планируются два раза в неделю - по вторникам и субботам Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С 13 июля авиакомпания AZUR air начнет выполнять прямые перелеты из Воронежа в турецкую Анталью. Вылеты планируются два раза в неделю - по вторникам и субботам. Об этом 8 июля сообщили в Международном аэропорту Воронеж имени Петра I.

Ранее мы сообщали, что Росавиация разрешила с 12 июля восстановить авиарейсы в Турцию из 45 российских аэропортов. В их число вошел и воронежский. Кстати открыта теперь не только Анталья, но и Стамбул, Анкара, Даламан, Бодрум и Измир.

Напомним, в середине апреля из-за профилактики коронавируса федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией приостановил регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией до 1 июня. Позже запрет продлили до 21 июня включительно.