Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев предложил помощь в восстановлении сельских храмов региона

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- Хочу предложить вам войти в программу. Создан центр «Образ Будущего», мы вышли с предложением и коммерческие организации эту идею уже поддержали, собрали определенный денежный фонд. Можно посмотреть на сельские территории и поддержать районы, где идёт восстановление исторических храмов. Где работу уже начали, это поможет дать импульс, поднять местную паству, поддержать приход. На мой взгляд это неплохое сочетание взаимодействия бизнеса, власти и епархии. Если вы благословите и поддержите, то мы готовы приступать, – поделился своими идеями заместитель председателя Госдумы, член фракции «Единая Россия» Алексей Гордеев.

Владыка Сергий поблагодарил вице-спикера Госдумы за такое предложение и подтвердил свою готовность участия в этом проекте:

- Это очень хорошее предложение. Оно обязательно будет поддержано народом. Действительно, памятников разного рода у нас много, а вот церковные памятники остаются немного в стороне. Сейчас и федеральные программы есть, которые на это направлены. Это отличный план и отличная работа. Мы живем в 21 веке, но наши корни – это то, что делает нас русскими людьми. Ведь нам ещё Пушкин завещал помнить историю наших предков. Большое вам спасибо за это предложение, оно однозначно будет очень востребовано. Нужно восстанавливать те храмы, в которых совершаются богослужения, среди них есть и красивые, а есть и те, которые не очень хорошем состоянии. Трудно очень, порой не знаем с какой стороны подступиться.

Алексей Гордеев поблагодарил Митрополита Сергия и пообещал на федеральном уровне выступать в качестве лоббиста для поддержания и продвижения Воронежской митрополии в целом.

Затем Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев поздравили всех с праздником святых Петра и Февронии, который отмечается сегодня. Этот день ещё называют - День любви, семьи и верности.Они пожелали, чтобы воронежские семьи были крепкими, а дети у них росли – здоровыми.

Являясь членом высшего совета партии «Единая Россия» Алексей Гордеев всегда уделяет особое внимание вопросам поддержки семейных ценностей, материнства и детства. Партией уже сделано многое в этом направлении, но работа будет продолжаться и дальше.

Так с 1 июля начался прием заявлений на выплату женщинам в трудной ситуации, которые встали на учет в первые 12 недель беременности, а также одиноким родителям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Размер пособия будут рассчитывать исходя из прожиточного минимума. Помимо федерального материнского капитала, размер которого в 2021 году равен 483 881 и выплаты в размере 450 000 рублей на погашение ипотеки. Единовременная денежная выплата при рождении второго ребёнка составляет 200 000 рублей, региональный маткапитал при рождении третьего и каждого последующего ребёнка -150 000 рублей, кстати, он один из самых высоких в стране.