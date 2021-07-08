Воронежцы вызвали полицию в парк «Орленок» из-за вырубки деревьев

Правоохранителям показали необходимые документы Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

8 июля воронежцы вызвали в парк «Орленок», где все еще продолжается реконструкция, полицию из-за вырубки деревьев. Но как пояснили в пресс-службе мэрии, работы ведутся по порубочному билету, выданному управлением экологии в феврале 2021 года. С благоустройством территории они никак не связаны.

- Учитывая фаутность деревьев, естественные повреждения стволов (наличие дупел) и усыхание нависающих ветвей, экологи приняли решение об удалении 14 деревьев, - сообщили в городской администрации.

Вырубленные деревья уже не могли по состоянию своего здоровья оставаться в парке Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Так, вырубить должны 10 остролистных кленов, три липы и одну акацию. Речь идет о деревьях с конкретными инвентарными номерами. Они, как подчеркивают в мэрии, представляют угрозу жизни и здоровью людей. Вырубку проводят муниципальные учреждения ГАРС и ЭкоЦентр в соответствии с утвержденным постановлением администрации порядком проведения работ.

Кроме того, в июне был выдан еще один порубочный билет: в ближайшее время из парка исчезнут еще три дерева – это усыхающие «пылящие» тополя. В парке запланированы дополнительные высадки зеленых насаждений.