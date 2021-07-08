В Воронежской области в ДТП с фурой пострадали девочки 2 и 13 лет

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Крупная авария произошла 7 июля на 311 км дороги Р-298 Курск – Борисоглебск в Аннинском районе около 14:15. Легковушка на встречке врезалась в грузовик с прицепом. В больницу доставили 2-летнюю и 13-летнюю девочек и 36-летнюю жительницу Воронежа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД в четверг, 8 июля.

По предварительной версии, жительница Воронежа на Opel Mokka выехала на встречку, где столкнулась с грузовиком MAN под управлением 53-летнего жителя Таловского района.

В результате водитель Opel, а также ее пассажиры: девочки 2 и 13 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение.

По факту правоохранители проводят проверку.