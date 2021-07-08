Гражданин Афганистана через Воронежскую область пытался пробраться в Украину

Фото пограничников

Пограничная служба по Белгородской и Воронежской областям сообщила о задержании гражданина Афганистана возле границы России и Украины.

Инцидент произошел в июле в районе населенного пункта Бугаевка Кантемировского района Воронежской области. В 10 метрах от государственной границы был остановлен 25-летний парень. Иностранец в 2019 году приехал в Россию и учился в Астраханском ГТУ. Затем решил незаконно перебраться в страны Евросоюза через Украину. В соседнее государство он маревался попасть через Воронежскую область в обход пунктов пропуска.

О нелегале-иностранце пограничникам сообщили жители села Бугаевка. Они увидели, как подозрительный человек по полевым дорогам шел в сторону государственной границы.

Нарушителя задержали. Кантемировский райсуда привлек его к административной ответственности по ч. 1.1. ст. 18.2 КоАП РФ. Иностранец должен заплатить штраф и будет принудительно депортирован на родину.