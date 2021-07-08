Обвиняемого в присвоении 880 тысяч экс-главу воронежского СХИ оставили под домашним арестом

Экс-ректору воронежского аграрного университета Алексею Попову, обвиняемому в присвоении 880 тысяч рублей, продлили домашний арест. В домашнем заточении он пробудет до осени. Вопрос о продлении меры будет решаться 10 сентября. Об этом сообщили в Ленинском райсуде.

Напомним, силовики подозревают Попова в присвоении премий сотрудников Воронежского агроуниверситета. Его задержали с поличным в собственном кабинете в СХИ при получении 880 тыс. рублей.

По данным следствия, в марте 2021 года, будучи врио ректора, Попов (он не проработал на этом посту и года) потребовал от подчиненных передать ему часть денег, полученных в виде премий. Поскольку Попов начал сотрудничать со следствием, его отправили под домашний арест.