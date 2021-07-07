Известный визажист преобразила жительницу Воронежа с обожженным лицом

Фото из Инстаграма Гоар Аветисян Фото: СОЦСЕТИ

Около 650 тысяч лайков и более 18 тысяч восторженных комментариев собрало видео с преображением воронежской девушки в инстаграме Гоар Аветисян. Мега популярный визажист (в ее аккаунте 10,5 млн фолловеров) сделала мейк 30-летней Анне из Воронежа, которая известна как девушка «без лица».

Внешность Анны была обезображена страшным пожаром, в который она попала в детстве. Ей пришлось пройти через насмешки одноклассников в детстве, в сознательном возрасте Анну не брали на работу из-за внешности. В конце мая этого года женщина сделала операцию. А своим мастерством Гоар показала, насколько привлекательно она может выглядеть.