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Общество7 июля 2021 19:49

В Воронеже на благоустройство Футбольного сквера планируют потратить до 7,4 млн рублей

Объявили аукцион по поиску подрядчиков
Ярослав ИВАНОВ
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Власти Воронежа ищут подрядчика на благоустройство сквера «Футбольный» в Железнодорожном районе. Объявление об аукционе появилось на портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7,4 млн рублей (во время торгов ее рассчитывают снизить). Заявки от претендентов принимают до 15 июля. Торги планируются 19 июля.

Держатель контракта должен благоустроить территорию площадью около 1,2 га на ул.Нариманова, 2/2 до 17 октября. Подрядчикам предстоит озеленить зону отдыха, выложить плитку, установить детский игровой комплекс, новые скамейки.