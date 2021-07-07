Независимые театры Воронежа могут выиграть областной грант

В столице Черноземья принимают заявки на предоставление областного гранта на развитие деятельности негосударственных организаций в сфере театрального искусства в 2021 году. Заявки на участие в конкурсе можно подать в департаменте культуры Воронежской области по 30 июля.

Кроме того, ведомство напоминает культурным организациям о возможности получения гранта Президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Заявки на конкурс принимают также до 30 июля. Между участниками конкурса будет распределено 3,5 млрд рублей, на конкурс можно представить инициативы в области культуры и академического (классического) искусства, проекты по выявлению и поддержке молодых талантов, фестивали, премии и форумы, стартапы в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.